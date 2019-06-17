شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسعد اليمنيين بحل جذري وبشكل نهائي لهذه المشكلة التي أرقت الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، ضخ المياه لمدينة المخا والمناطق الريفية الواقعة في محيطها، من مشروع خدمي مولته الإمارات لإنهاء أزمة شح المياه التي يعانيها آلاف السكان.

ودشن مسؤولون في الهلال الأحمر الإماراتي، ضخ المياه من المشروع الواقع في الضواحي الشرقية لمدينة المخا، ويتكون من بئرين ارتوازيتين مزودتين بغطاسين ومولد طاقة يعمل بقوة 84 كليو واط.

ورُبط المشروع خلال فترة الإنشاء بالشبكة الرئيسية للمياه، وبدأ فعلياً الضخ إلى الخزانات الرئيسية داخل المدينة وبالقرى الريفية المجاورة، حيث إنه يعمل على مدار الساعة بشكل متزامن بين البئرين ويتوقع أن يلبي حاجة السكان كلياً من الماء.

وذكر مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي، أن المشروع "يخدم المديرية والقرى المجاورة لها، ويعتبر مشروعا حيويا لما له من أهمية في تعزيز القدرة الإنتاجية للمياه وذلك نظرا لزيادة السكان في الآونة الأخيرة".

وأكد الجنيبي أن المشروع "سيسهل الحصول على المياه، والقضاء على شح المياه"، متوقعا أن يستفيد من المشروع زهاء 30 ألف نسمة، مهنئا ابناء المخا بهذا المشروع.

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وتحدث سكان حضروا حفل الافتتاح، معبرين عن تقديرهم لهذا الدور الإماراتي الفاعل في إصلاح البنية التحتية ورفع كفاءة الجوانب الخدمية، ورفد المديرية بمشاريع إنمائية متنوعة.

وقال أحد السكان إن الدور الإماراتي "يحمل الكثير من الإنسانية والعطاء للناس الذين تأثروا من حرب الحوثي(...) ونحن في المخا نشكر الإمارات على هذا الدعم وهذا المشروع خاصة الذي يخلصنا من مشاكل المياه".

يشار إلى أن أربع آبار رئيسية فاعلة تعمل على تزويد المخا بالمياه، إلا أنه لم يعد بوسعها تغطية المدينة بالكامل، نظرا لتحولها الى ملاذ للنازحين والفارين من جحيم حرب المليشيا، غير أن المشروع الإماراتي هذا الذي يرفع عدد الآبار المزودة للمدينة الى 6 آبار، ينهي أزمة المياه بشكل كلي.