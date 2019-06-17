شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من العمل تحت مظلة الانقلاب.. المسؤول الأول في أمانة العاصمة يقدم استقالته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مسؤول يمني كبير استقالته من منصبه في العاصمة صنعاء، بعد سنوات من العمل تحت مظلة مليشيا الحوثي الانقلابية..

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء أن أمين جمعان، أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة قدم استقالته، بعد 13 عاما منذ انتخابه.

ولمح المصدر إلى أن تقديم جمعان استقالته، يأتي بسبب تدخلات المشرفين الحوثيين في صميم عمله، على الرغم من أنه لم يتطرق لذلك في الاستقالة.

يشار إلى أن أمين جمعان، هو أحد كبار رجال الأعمال، وينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي قتل في مواجهات مسلحة، مع جماعة أنصار الله في 4 ديسمبر 2017.