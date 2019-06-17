شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا مايحدث في قلب صنعاء..والميليشيات تختطف النائب بشر واختفاء احمد سيف حاشد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المحتلة صنعاء عن قيام

‏ مليشا الحوثي بفرض حصار على منزل النائب البرلماني عبده بّشِرَ بمصفحة وعدد من السيارات المحملة بمسلحين حوثيين بقيادة المشرف ابو الكرار واخذه مع ثلاثة مقربين الى مكان مجهول.

وقال شهود عيان من جيران بشر سمعوا صياح النائب بشر كأنه تعرض للضرب المبرح بالإضافة إلى اختفاء النائب احمد سيف حاشد.

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