اسرائيل تعلن تضامنها مع النظام السعودي وتصف ضرب مطاراتها بالحدث الهام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

علق الكيان الاسرائيلي على العمليات العسكرية لسلاح الجو اليمني والتي استهدفت عدد من مطارات السعودية بالقول ” انه حدث جديد وخطير” معربة عن تضامنها مع النظام السعودي.

وقال موقع إلكتروني “إسرائيلي” إن استهداف اليمنيين لمطار أبها السعودي هو حدث عسكري جديد في الشرق الأوسط.

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وزعم الموقع الإلكتروني الإخباري “ديبكا” أمس السبت أن حركة أنصار الله استخدمت “صاروخ إيراني” خلال استهدافها لمطار أبها، معتبرا بانه حدث جديد، ربما لم تشهده المنطقة من قبل.

هذا ونفذ سلاح الجو المسير اليمني عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي وكذا مطار جيزان وذلك بعد ايام من استهدافه بصاروخ من نوع “كروز”، ليضيف انجازا آخر الى سجل انجازاته الاخيرة.

ويأتي هذا الاستهداف اليمني لمطارات السعودية كرد على استمرار العدوان على اليمن الذي دخل عامه الخامس، فضلا عن قيام السعودية بإغلاق المطارات اليمنية، لا سيما امام الحالات الانسانية.