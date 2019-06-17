قوات الجيش تحرز تقدمًا جديدًا في صعدة وسقوط قتلى من الميليشيات

أحرزت قوات الجيش الوطني، الأحد، تقدما جديدا فى مديرية كتاف شرقى محافظة صعدة شمالى البلاد.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من التقدم باتجاه، مركز مديرية كتاف، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.
وأسفرت المواجهات والغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وتدمير عربة قتالية تابعة لها.
في جبهة أخرى، نفذت المقاومة الشعبية عملية استهداف مباشرة في محافظة البيضاء وسط البلاد، أسفرت عن مقتل قناص لميلشيا الحوثي في جبهة الزاهر وذلك بعد تعقب ورصد دقيق لمكان تمركزه.
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