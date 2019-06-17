شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الان الحوثيوون يشنون هجوم عنيف على مطار ابها للمرة الرابعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ميلشييا الحوثي الانقلابية، قبل قليل، أنها شنت هجوماً بواسطة طائرة بدون طيار على مطار أبها في منطقة عسير الحدودية مع اليمن، في هجوم يعد الرابع خلال ثلاثة أيام.

وبثت إذاعة “سام إف إم” التي يديريها القيادي الحوثي حمود شرف الدين، قبل قليل، نبأ عاجلاً ذكرت فيه أن من أسمته بـ”سلاح الجو المسير” التابع للحوثيين نفذ هجوماً بطائرة مسيرة نوع “قاصف K2” على مطار أبها في عسير.

ولم يصد التحالف العربي الذي تقوده السعودية بياناً يؤكد أو ينفي صحة الادعات الحوثية.

ويعد الهجوم الرابع من نوعه خلال ثلاثة أيام.

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وكان الحوثيون أعلنوا، مساء أمس الأحد، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها في السعودية بطائرات من طراز قاصف “K2”.

وأعلن التحالف العربي أمس الجمعة (14 يونيو) اسقاط خمس طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف مطار أبها الاقليمي، وذلك عقب هجوم مماثله شنه الحوثيون يوم الاربعاء الماضي (12 يونيو) وإعلان متحدث التحالف العقيد تركي المالكي عن سقوط “مقذوف” حوثي في إحدى صالات المطار ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وبلغت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب المملكة حتى يوم 12 يونيو الماضي، 227 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.