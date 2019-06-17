عاجل : الحوثيين يعودون بقوة هجوم جوي حوثي شرس على خميس مشيط (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية سعودية عن وقوع هجوم حوثي جديد من الاراضي اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب المملكة . وقالت المصادر ان القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت الليلة من اعتراض هدف معادي انطلق من الاراضي اليمنية . وتعتمد ميليشيا “الحوثي” في الوقت الراهن على استراتيجية الطائرات المسيّرة التي تحمل متفجرات وتستهدف مواقع مدنية وعسكرية وحيوية في السعودية. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ضدَّ ميليشيا “الحوثي”، أعلن في إحصائيات سابقة، تدمير أكثر من 200 صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا “الحوثي” باتجاه المملكة.

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