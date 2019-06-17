شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شخصية بارزة في العاصمة صنعاء تقدم اسقالتها ومصادر تكشف عن السبب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت انباء محلية مقربة باستقالة أمين العاصمة صنعاء بعد مضايقته لا كثر من مرة. وأشارت الانباء الى استقالة أمين جمعان- أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة من منصبة، بعد ان ضايقته مليشيا الحوثي لاكثر من مرة.

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