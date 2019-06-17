شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون على متن سيارات يحاصرون منزل مسؤول حكومي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مقربة من نائب برلماني و وزير سابق في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها أن مسلحين يحاصرون منزله بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” ان الحوثيون يحاصرون منزل البرلماني و وزير الصناعة والتجارة السابق في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبده بشر بثمان سيارات على متنها مسلحين وقاموا باعتقال اثنين من مرافقيه.

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وكانت مصادر اعلامية تحدثت بأن سلطات الحوثي الانقلابية فرضت الإقامة الجبرية على وزير الصناعة والتجارة السابق في عبده بشر، بسبب انتقاداته المستمرة لممارساتهم وتجاوزاتهم سواء من تحت قبة البرلمان كونه عضوا للمجلس، او من خلال تصريحاته الصحفية التي لا تروق للمليشيا.

و انتقد ”بشر“ عددا من الممارسات والتجاوزات الحوثية، الأمر الذي أغضب الحوثيين، اللذين لا يرغبون في توجيه أي انتقاد لهم، ليتبنى عدد من قياداتهم حملة كبيرة ضد ”بشر“ لتشويه صورته واتهامه بمحاولة الهروب إلى ”مأرب“ من صنعاء متنكرا في زي نسائي.

ووجه الحوثيون اتهامات أخرى للوزير بالتحريض للخروج في مظاهرة، ”ثورة جياع“ في صنعاء، وانه تم رصد تحركاته واجتماعاته السرية التي كان يقودها، بدعم من دول التحالف العربي.