شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يرد بعنف على حديث ”بن سلمان” لصحيفة سعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، محمد علي الحوثي على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصحيفة “الشرق الأوسط، دول التحالف العربي بقيادة السعودية “ترفض السلام”.

وقال الحوثي في حسابه على “تويتر” إن “ما أرتكبتم من مجازر وحصار انتج أسوأ أزمة إنسانية حتى الآن كانت كافية لإيقاظ مشاعر نبلكم لو كنتم من دعاة السلام”.

واعتبر الحوثي إن ما وصفه بـ”تحالف العدوان” “داعم أساسي لملشنة المجاميع الإرهابية اليمنية”.

Advertisements

واتهم الحوثي التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأنه من اختار الحل العسكري في اليمن ورفض الحلول السياسية وصرح المفاوضين من الإصلاح وغيرهم أن من أمرهم بعدم قبول الحل بموفنبيك أو تعز هي التوجيهات السعودية وهي موثقة”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.