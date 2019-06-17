التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في عبس بحجة

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، حزيران 17، 2019 قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة بني حسن ومزارع النسيم التابعين لمديرية عبس بالمحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكان التحالف قصف، أمس، مواقع وتجمعات للمليشيا في المديرية ذاتها وفي مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
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