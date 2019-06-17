شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان :طائرات حوثية تقصف تجمعات هامة لقوات التحالف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم، استهداف تجمعات للجيش السعودي في منطقة نجران الحدودية مع اليمن، عبر طائرات بدون طيار وقصف مدفعي، وفق قناة “المسيرة” الناطقة باسمهم.

ونقلت القناة عن مصدر في ما أسمته بـ”سلاح الجو” لم تسمه أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات وناقلات جند وخيام تابعة للجيش السعودي ومرتزقته في الحماد بنجران وسقوط قتلى في صفوفهم.

وكان الحوثيون أعلنوا، مساء أمس الأحد، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها في السعودية بطائرات من طراز الصماد “K2″، وفق ما أوردته قناة “المسيرة” الناطقة باسمهم.

ويعد الهجوم الحوثي الثالث خلال أقل من يومين.

Advertisements

وأعلن التحالف العربي أمس الجمعة (14 يونيو) اسقاط خمس طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف مطار أبها الاقليمي، وذلك عقب هجوم مماثله شنه الحوثيون يوم الاربعاء الماضي (12 يونيو) وإعلان متحدث التحالف العقيد تركي المالكي عن سقوط “مقذوف” حوثي في إحدى صالات المطار ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وبلغت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب المملكة حتى يوم 12 يونيو الماضي، 227 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.