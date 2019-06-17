شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد حقيقي على الحوثيين وإغلاق البوابة الرئيسية للعاصمة في وجوه المليشيات.. وهذا ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار أن المئات من قبائل جهران، يتوافدون إلى العاصمة صنعاء للاعتصام في ميدان السبعين.

وأوضحت المصادر في تصريح الى “المشهد اليمني” أن القبائل التي تتوافد الى “السبعين” يأتي للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ العميد محمد حسين الضبياني، الذي كان يشغل منصب ركن إمداد قوات الحرس الجمهوري سابقاً، إلى جانب كونه شيخ مشايخ منطقة جهران – المدراج بمحافظة ذمار.

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وأشارت المصادر الى أن توافد القبائل إلى صنعاء يأتي تلبية لدعوة وجهها عدد من مشايخ ذمار لقبائل المحافظة الذين كانوا احتشدوا يوم أمس الأول للمطالبة بإطلاق العميد الضبياني الذي اختطفته مليشيا الحوثي قبل أربعة أشهر واقتادته إلى مكان مجهول.

ولفتوا الى أنهم سيلجأون إلى قطع الطرقات، وسحب أبنائهم المقاتلين في صفوف المليشيا في حال تجاهلت المليشيا مطالبهم.

وكانت الميليشيا اختطفت العميد الضبياني بتوجيهات شخصية من المدعو عبدالخالق الحوثي المكنى “أبو يونس” والمعروف بالحاكم الفعلي لصنعاء والذي اسندت اليه قيادة اربعة الوية حرس جمهوري في حدود العاصمة صنعاء هي الوية الصمع وفريجة في ارحب والعرقوب في خولان والسواد جنوب العاصمة صنعاء.