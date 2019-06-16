تعز.. السلطة المحلية تدشن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019م

دشن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ،اليوم ، ومعه مدير عام مكتب التربية في المحافظة عبدالواسع شداد سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019م.

ووفق وكالة "سبأ" تفقد وكيل اول المحافظة عدد من المراكز الامتحانية بمديرية القاهرة والمظفر ،حيث قام بزيارة المركز الامتحاني بمدرسة زيد الموشكي ومدرسة النهضة بمديرية القاهرة والمركز الامتحاني بمدرسة 26 سبتمبر بمديرية المظفر ،واطلع على سير الامتحانات فيها ومستوى تهيئة الجو وتوفير الحماية الامنية للمراكز والتأكد من اي اشكالات قدترافق العملية الامتحانية.

وذكر المخلافي في تصريحه لوسائل الاعلام ان السلطة المحلية بذلت جهود كبيرة لانجاح العملية الامتحانية لهذا العام بالتنسيق مع مكتب التربية وادارة عام الشرطة من اجل تهيئة الاجواء وتوفير الجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بالشكل المطلوب بالاضافة الى تأمين المراكز الامتحانية ومعالجة وتذليل كافة الصعوبات التي قدتواجهه سير العملية الامتحانية .

ودعا وكيل اول الجميع الى التعاون مع اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة والحد من ظاهرة الغش التي تدمر مستقبل الطلاب والمجتمع على حد سواء..متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح وحصد مراكز متقدمة .

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بدوره اوضح مدير عام مكتب التربية ان اجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام بلغ 24 الف طالب وطالبة موزعين على 146مركز امتحاني..مشيرا الى ان الامتحانات تسير وفق ماهو مخطط لها من الوزارة ومن السلطة المحلية.

وقال "تم معالجة عدد من الاشكالات المتعلقة باستيعاب الطلاب النازحين بحسب خطة الوزارة بعد التاكد من استكمال البيانات اللازمة بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات لاستقبال الشكاوي ومتابعة سير الامتحانات وانجاحها على مستوى المحافظة".

واكد نائب مدير عام شرطة المحافظة العقيد انيس الشميري انه تم تأمين المراكز الامتحانية وحمايتها والعمل وفق اللوائح المنظمة لسير العملية الامتحانية والتوجيهات الصادرة من السلطة المحلية واللجنة الفرعية للامتحانات.