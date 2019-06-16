مقتل قناص حوثي على يد المقاومة في محافظة البيضاء

نفذت المقاومة الشعبية اليوم الأحد، حزيران 16، 2019 عملية نوعية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قوله إن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من قتل قناص لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر.
وأضاف المصدر” أنه تم استهداف القناص الحوثي، بعد رصد دقيق له، وقنصه مباشرة.
وذكر المصدر” أن القناص الصريع كان يقوم برصد تحركات المقاومة وقنص أفرادها بشكل مستمر”.
وقتل العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة في جبهات المحافظة اليوم ويوم أمس.
وتمكنت مقاومة آل حميقان المدعومة من ألوية العمالقة من تحقيق تقدم كبير في مديرية الزاهر اليوم.
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