عاجل.. الرئيس هادي يتوجه إلى الولايات المتحدة

توجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم، الى الولايات المتحدة الامريكية لإجراء فحوصاته الروتينية المعتاده.

وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس غادر الرياض قبل قليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس هادي قد زار الولايات المتحدة، أواخر العام الماضي، للغرض ذاته.

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وكان هادي قد خضع للعلاج في مطلع سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يقرر له الأطباء عودة في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وأجرى الرئيس حينها فحوصاته الطبية الدورية في المستشفى الذي تلقى به العلاج في كليفلاند بولاية أوهايو، ثم توجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس هادي يعاني من مرض في القلب ويخضع لفحوصات دورية.