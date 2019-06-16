استشهاد مدير أمن قعطبة متأثراً بإصابته في مواجهات مع مليشيا الحوثي

استشهد مدير أمن قعطبة التابعة لمحافظة الضالع جنوب البلاد، متأثراً بإصابته التي تعرض لها أثناء مشاركته قيادة معارك الدفاع عن مديريته من زحف وعدوان مليشيا الحوثي الانقلابية شمال المحافظة.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان العميد ركن محمد أبو هدال مدير أمن مديرية قعطبة استشهد مساء اليوم الأحد متأثراً بإصابته التي تعرض لها، خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي منتصف مايو الماضي.
وشهدت مديرية قعطبة مواجهات عنيفة مايو الماضي ولا تزال مستمرة حتى اللحظة من كتابة الخبر بعد محاولة المليشيا الانقلابية التقدم صوب الضالع.
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