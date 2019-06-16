الحوثيون يستهدفون مواقع للعمالقة بالفازة في الحديدة

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة أن عناصر المليشيات شنت قصفاً مدفعياً على مواقع العمالقة في الفازة واستخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف عيار 82. وأضافت المصادر بقيام مسلحي المليشيات بشن عملية إستهداف مكثفة وإطلاق نار واسعة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في المنطقة ذاتها. وتأتي هذه الإنتهاكات والخروقات الحوثية المتواصلة التي تنفذها على مواقع متفرقة تابعة للعمالقة وعلى الأحياء السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة في أكثر من محور بمحافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخرقها اليومي للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار في الحديدة والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة أواخر العام المنصرم.

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