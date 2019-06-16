"الغذاء العالمي" توزع مئات السلال على النازحين بالدريهمي في الحديدة

وزعت منظمة الغذاء العالمي مئات السلال الغذائية على النازحين في الدريهمي الذين نزحوا من منازلهم في مناطق القضبة وحي منظر جراء القصف والإستهداف العشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي على منازلهم.
ووفق متابعة "الخليج 365"، تحتوي السلال على مواد غذائية وتموينية من الدقيق وزيوت الطبخ لتساعد الأسر النازحة في التخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة وإعانتهم في توفير لقمة العيش اليومية.
وعبر عدد من المستفيدين من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لمنظمة الغذاء العالمي على الدور الذي تلعبه في مساعدة النازحين والمشردين قسراً من قبل مليشيات الحوثي بتقديم مختلف أنواع المساعدات الضرورية لحياتهم اليومية.
وكانت آلالف الأسر والعائلات قد نزحت من منازلها في مناطق متفرقة من مديريات محافظة الحديدة جراء الإنتهاكات والجرائم الإنسانية التي تمارسها مليشيات الحوثي بحقهم والمتمثلة بعمليات القصف والإستهداف العشوائي للأحياء السكنية وهو ما أجبر المواطنين على النزوح بعيداً عن مناطقهم للنجاة بحياتهم وحياة أطفالهم
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