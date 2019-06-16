العمالقة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية في الحديدة

أحبطت قوات ألوية العمالقة محاولة تسلل قامت بها مجاميع من مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة نهار اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع قوات العمالقة ولكنها تفاجأت ببسالة مقاتلي العمالقة وقوة الرد التي تلقوها عقب إحباط عملية التسلل الفاشلة.

وأضافت المصادر أن ألوية العمالقة خاضت إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

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وأشارت المصادر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف صوب المواقع عقب فشلها في التسلل إليها ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي بشكل مكثف وعنيف.

ونوّهت المصادر إلى أن محاولات التسلل والهجوم والقصف العنيف على المواقع جاءت بعد قيام المليشيا بحشد قواتها على مدى أيام واستقدام مئات المقاتلين والآليات العسكرية نحو منطقة الجبلية.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد العسكري في كافة مناطق محافظة الحديدة وترفض القبول بمبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتطبيق بنود إتفاقية السويد والإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.