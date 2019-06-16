مصدر حكومي: الرئيس هادي يغادر الرياض الليلة إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية

قال مصدر حكومي إن الرئيس عبدربه منصور هادي سيغادر مساء اليوم الرياض الى الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المصادر أن الغرض من الزيارة هو إجراء فحوصات طبية روتينية.

وكان الرئيس هادي قد زار الولايات المتحدة، أواخر العام الماضي، للغرض ذاته.

وكان هادي قد خضع للعلاج في مطلع سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يقرر له الأطباء عودة في شهر أكتوبر من العام نفسه.

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وأجرى الرئيس حينها فحوصاته الطبية الدورية في المستشفى الذي تلقى به العلاج في كليفلاند بولاية أوهايو، ثم توجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس هادي يعاني من مرض في القلب ويخضع لفحوصات دورية.