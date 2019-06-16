رئيس الجمهورية يصدر توجيهات جديدة إلى وزير الداخلية

وجه رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، وزير الداخلية، أحمد الميسري، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وبتكاتف جميع ابناء المحافظات المحررة لتوحيد الإمكانات لمواجهة خصم الشعب اليمني المتمثل في الميلشيات الحوثية الإيرانية ومن يساندها.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي إطلع خلاله على جملة الاوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بما يهدف لتعزيز الأمن واستتبابه وتوحيد الجهود والصفوف والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي وتعزيز روح المقاومة وتسخير كافة الامكانيات والجهود في مواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني في كل منطقة وموقع من المليشيات الحوثية الإيرانية.

ولفت الرئيس هادي خلال الإتصال بحسب وكالة سبأ الرسمية، الى ما قدمته عدن ولحج وابين والضالع وتعز وباقي المحافظات من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الامن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية.

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وشدد رئيس الجمهورية على أهمية ان تنصب جهود الحكومة ومختلف المؤسسات وكذلك كافة القوى والمكونات التي ترى في المليشيا الحوثية خصماً حقيقيا للشعب اليمني لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية واشعار المواطن بالآمل بعد تضحيات جسيمه قدم خلالها خيرة شبابه في معارك الدفاع عن الارض والعرض.

وأكد الرئيس هادي على ضرورة رفع مستوى الاداء وتنسيق الجهود مع الاشقاء بما يعود بالنفع على المواطن ومواجهة المليشيا الحوثية وكذلك لمواجهة ما تخلفه بعض الكوارث الطبيعية كما حدث في الفترة الأخيرة في عدن والمحافظات المجاورة.

من أكد وزير الداخلية العمل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتعاون المواطن نحو تنفيذ هذه التوجيهات بما يفضي لاستتباب الامن واستقراره وتثبيت السكينة العامة والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد والانقلاب وتوحيد الصف واللحمة الواحدة لما لذلك من قوة وعزة شعبنا اليمني.