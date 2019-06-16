أمين عام قشن بالمهرة يدشن امتحانات شهادة الثانوية العامة

المهرة - الخليج 365
دشن أمين عام المجلس المحلي بمديرية قشن الأستاذ سالم عيسى عفرار، اليوم، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الاستاذ سالم سلوم مبارك، والاخ بخيت محمد عليان رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي ومدير أمن مديرية قشن عبدالله صالح عمهير، وبحضور أعضاء اللجنة الفرعية للإمتحانات بالمحافظة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فقد طاف الأمين العام بكل القاعات الإمتحانية بالمركز الإمتحاني بمدرسة الفاروق.. وأعرب عن ارتياحه لمستوى الإنضباط الذي ساد العملية الإمتحانية في يومها الأول..
مشدداً على ضرورة تظافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية وفق ماهو مخطط لها متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
ودعا الطلاب لحل الأسئلة بهدوء وتريث في فهم السؤال دون قلق أو توتر، ومحرصا الطلاب على المثابرة والمراجعة بشكل دقيق وتحقيق النتائج المرجوة منهم.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات (75) طالب وطالبة منهم (34)ذكور و(41) إناث موزعين على عدد أربعة قاعات.
الجدير بالذكر إن السلطة المحلية بالمديرية بقيادة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الشيخ فيصل أحمد عامر الجدحي دعمت المركز الإمتحاني بالمشروبات والعصائر والمياه الصحية بكمية كافية.
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