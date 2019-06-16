مدير سيحوت بالمهرة يدشن الإمتحانات النهائية لشهادة الثانوية

دشن مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي سعيد الزويدي، بمعية الأستاذ عبدالله باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي، والأستاذ طاهر عبداللاه رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي، والعقيد سعد جمعان عويض مدير أمن مديرية سيحوت، اليوم، العملية الإمتحانية النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨م، في المركز الإمتحاني بمدرسة أروى، بقسميها العلمي والأدبي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، زار المدير العام قاعات الإمتحانات مع الوفد المرافق له، يرافقهم الأستاذ عمرين محمد خميس مدير مكتب التربية والتعليم بسيحوت، القاعات الإمتحانية بالمركز.. مشدداً على أهمية المثابرة وتحصيل الدرجات العليا والمنافسة على المراتب المؤهلة للمنح الدراسية.

الجدير ذكره بأن عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا الإمتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة (138) طالب وطالبه، في 7 قاعات إمتحانية، بواقع؛ القسم العلمي 27 طالب و36 طالبة، والقسم الأدبي

39 طالب و36 طالبة.