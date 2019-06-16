مباحثات الرئيس السيسي والشيخ عبدالله بن زايد تتناول الأزمة اليمنية

تصدرت الأزمة اليمنية والسورية مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه في القاهرة، اليوم الأحد، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان .

وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن اللقاء أيضا إلى الأوضاع في كل من اليمن وسوريا حيث تم تأكيد استمرار الجهود الساعية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها هاتان الدولتان وإنهاء المعاناة الإنسانية بهما مع أولوية دعم مفهوم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا حيث تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها وكذلك التأكيد على أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربي الشقيق على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبى طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب الجانبان عن التضامن الكامل مع السودان وشعبه الشقيق لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وبما يتوافق مع إرادة وطموحات الشعب السوداني.

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وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي، مساندة مصر للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية ودعم الإمارات لعملية التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي في كل ربوع مصر.

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية حيث أكد في هذا الصدد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار المنطقة الذي تعتبره مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.

بدوره اكد الشيخ عبدالله بن زايد، حرص بلاده على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأعرب عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم به مصر وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة .. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدي للتحديات المشتركة الراهنة التي تواجهها.