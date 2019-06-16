شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة أمريكية في اليمن .. وإعلان عــــاجل للبنتاغون .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم البنتاغون اليوم الأحد، الحوثيين والقوات الإيرانية بإسقاط طائرة استطلاع مسيرة ضاربة أمريكية في اليمن الأسبوع الماضي ومحاولة استهداف "درون" آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، المسؤولة عن أنشطة البنتاغون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تم يوم 6 يونيو 2019 إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9، وتشير تقديراتنا إلى أن ذلك حدث بواسطة صاروخ من نوع أرض-جو أطلق من منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين من طراز SA-6".

وأضاف البيان، الذي صدر عن المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، الملازم أرل براون، أن إطلاق الصاروخ من المنظومة نفذ بـ"مساعدة إيرانية"، حسب تقديرات العسكريين الأمريكيين.

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كما أشار براون إلى أن محاولة مماثلة نفذت على يد الحوثيين يوم 13 يونيو بواسطة منظومة إيرانية محدثة من طراز "SA-7" "لتعطيل مراقبة طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 لهجوم الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط Kokuka Courageous في خليج عمان"، لكن الصاروخ الذي تم إطلاقه حاد عن الهدف.

ويأتي هذا الإعلان استمرارا لتصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتهام واشنطن وبعض حلفائها لطهران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

المصدر: RT