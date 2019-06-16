شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر دولة متطورة في التكنلوجيا تمد دول التحالف باسلحة متطورة تبلغ قيمتها مليار يورو (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ بداية العام، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يشارك في الأعمال القتالية في اليمن.

على الرغم من القيود المفروضة على الصادرات في اتفاقية بين ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، فقط من 1 يناير إلى 5 يونيو، تم التأكيد على 13 شحنة تصدير بقيمة 801.8 مليون يورو إلى مصر و 43 شحنات بقيمة 206.1 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة. وردت هذه البيانات في رد وزارة الاقتصاد على طلب النائب أوميد نوريبور من حزب "الاتحاد 90 / الخضر".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لدويتشه فيله، وافقت الحكومة الألمانية على صفقتين مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه منذ نوفمبر 2018، تم بالفعل فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، لتوفير مركبات خاصة على الطرق الوعرة بمبلغ 831 ألف يورو، بحسب ممثل وزارة الاقتصاد بألمانيا أولريش نوسباوم.

تمت الموافقة على إرسال معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو لثمانية بلدان.