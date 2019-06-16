شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول ظهور للبشير على وسائل الإعلام منذ عزله.. شاهد ماذا فعل لحظة نقله إلى النيابة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل اعلام سودانية صور جديدة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وفي اول ظهور للبشير فقد ظهر اليوم الأحد والجنود ينقلونه الى نيابة مكافحة الفساد لحضور اولى جلسات محاكماته Advertisements

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