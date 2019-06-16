شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع وتجمعات للحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، حزيران 16، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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وفي مديرية كتاف استهدف التحالف مواقع وتجمعات للمليشيا بمناطق متفرقة من المديرية.

ووفق مصادر محلية، استهدف التحالف بتسع غارات مواقع وتجمعات المتمردين قرب خطوط القتال بالمديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتعرضت المليشيا، خلال الأيام الماضية، لخسائر كبيرة في المواجهات التي شهدتها الحشوة وباقم وكتاف ورازح في المحافظة.

