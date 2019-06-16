ورد الان : قرارات جمهورية في الساعات القادمة بينها تعديل وزاري في حكومة الدكتور معين (الوزارات المعنية )

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عدن - ياسمين التهامي - خاص.. قرارات جمهورية في الساعات القادمة بينها تعديل وزاري في حكومة الدكتور معين

الميثاق نيوز - خاص - كشف مصدر رئاسي لموقع "الميثاق نيوز" ، ان حزمة قرارات جمهورية ستصدر خلال الساعات القادمة تشمل مناصب رفيعة..

وبحسب المصدر فان ابرز القرارات تتمثل في اجراء تغيير في حقائب وزارية الحكومة ، تشمل وزارة الخارجية ووزارة الاشغال العامة.

وبقي منصب وزير الاشغال شاغرا بعد تعيين الدكتور معين عبد الملك في منصب رئيس االوزراء، بينما سيتم تعيين وزيرا للخارجية بعد استقالة الوزير خالد اليماني.