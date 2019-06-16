شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الرئيس هادي يغادر العاصمة السعودية الرياض وهذه هي وجهته (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مقربة لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية مساء اليوم. وقالت المصادر بأن الرئيس هادي، سيغادر الى الولايات المتحدة الامريكية لإجراء فحوصات طبية روتينية محددة من وقت سابق.

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