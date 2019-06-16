الحوثي يعلق على تصريحات المهفوف بن سلمان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على تصريحات ولي العهد السعودي المهفوف محمد بن سلمان بشأن استمرار الحرب على اليمن، حيث اعتبرها الحوثي تدل دلالة واضحة على رفض السعودية للسلام في اليمن

وقال محمد علي الحوثي: أن تحالف العدوان هو من اختار الحل العسكري ورفض الحلول السياسية

واكد على أن اليمن بجيشه ومؤسساته العسكرية والمدنية هي من تواجه السعودية وتحالفها على اليمن.