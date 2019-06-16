مشاهد لصد زحف واسع لمرتزقة العدوان في عسير

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير
نشر الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد مشاهد من كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي من ثلاثة مسارات وخسائرهم في عسير.
ووثقت عدسة الكاميرا جانبا من العملية، حيث تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد خلال كسر زحفهم الفاشل على أبواب الحديد.
وفي كسر زحف المرتزقة شاركت وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي بضربات مسددة كبدتهم خسائر في صفوفهم.
ورغم زحف مرتزقة الجيش السعودي من ثلاثة مسارات بمساندة طيران العدوان الحربي والأباتشي وكثافة الغارات بينها قنابل فسفورية أظهرتها المشاهد في محاولة لكسر دفاعات الجيش واللجان إلا أنها باءت بالفشل.
ووثقت المشاهد لحظة تدمير وإحراق المجاهدين طقما للمرتزقة عليه مدفع رشاش عيار 24 بسلاح مناسب.
ورصدت عدسة الإعلام الحربي جثث بعض ممن لقوا مصرعهم خلال كسر الزحف، كما شوهد أعداد كبيرة من المرتزقة وهم يلوذون بالفرار بعد دحرهم وتكبيدهم خسائر في صفوفهم.
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