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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
وجه مسؤول في حكومة المرتزقة صالح حسن سميع ، اليوم الاحد، تحذيراً شديد اللهجه لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مطالباً اياه بوقف العمليات العسكرية على اليمن، وعدم العبث بوحدته ولحمة أبنائه “قبل أن يأتي عليه وقت لن ينفعه فيه الندم”.
وقال “سميع” في تغريدة له بتويتر ذيلها بعنوان “إلى محمد بن زايد :إني لك لناصح وإني عليك لمشفق والله على ما أقول شهيد”.. “”ابتعد عن الغرور وجنون الفائض المالي فلا تعبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه”.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حكومة المرتزقة لـ”ابن زايد” : “إني لك لناصحُ وعليك لمشفق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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