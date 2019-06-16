شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح ينفجر ”غاضبا” بوجه الرئيس هادي.. دعني أقول لك بكلام مباشر وبلا رتوش مملة..! (شاهد ماقاله) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب المحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح مقال نشر على صحيفة عدن الغد داعيا الرئيس هادي إلى اعادة النظر في تأزم الاوضاع السياسية والانسانية التي تشهدها البلاد .

وتحدث محمد جميح قائلاً دعني أقول لك بكلام مباشر، بلا رتوش ولا كليشيهات لغوية مملة، أقول بصدق: إنك تخسر: تخسر الصديق، تخسر الحليف، تخسر الرصيد، تخسر السلطة، تخسر الدعم، تخسر الشعب، تخسر الحضور، تخسر الشرعية، تخسر كل ما كان لك في 2012، وتخسر نفسك. نعم. أقولها بأسف المحب المخلص: أنت تخسر أخي الرئيس.

واضاف: طوّلتَ الغياب: الغياب عن الوطن، الغياب عن المشهد، الغياب عن المستجدات، الغياب عن نفسك وعن الناس.

وتابع : يا أخي الرئيس دافعنا عنك في كل المنابر، ونالنا بسبب ذلك عداوات كثيرة، ولم نسلم من تهم "الارتزاق والنفاق والتستر وعدم قول الحق". كل ذلك، ونحن نصبر ونقول: سيعود إلينا هادي، كل ذلك ونحن نقول: نحن من هادي وهادي منا، كل ذلك.