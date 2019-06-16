اعتراف امريكي رسمي بقوة الدفاعات الجوية اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانًا اكدت فيه أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت طائرة تابعة لها من طراز إم كيو 9، في السادس من يوينو الجاري، وذلك في منطقة الساحل الغربي.

وقال البيان الذي نشرته القيادة المركزية عبر موقعها الرسمي: “تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز إم كيو 9 خلال تحليقها فوق اليمن، وذلك عبر صاروخ أرض-جو من طراز إس آيه-6، وذلك في 6 يونيو 2019”.

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وأعترف البيان بالقوة العسكرية التي باتت القوات اليمنية تمتلكها حيث قال البيان : “من خلال قدرة الصاروخ على إصابة الهدف، يمكننا القول إن “ميلشيات الحوثي” أظهرت تطورًا غير مسبوقًا في قدراتها القتالية.

ولتقليل من قدرة اليمنيين على الدفاع عن انفسهم زعمت القوات الامريكية كعادتها الى القول أن مصدر الصاروخ جاء من ايران، متجاهلة الحصار البري والبحري والجوي على اليمن منذ خمس سنوات.