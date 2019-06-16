جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة مشاورات بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وفقاً لما ذكرته وسائل اعلامية عربية ودولية. وذكرت تلك الوسائل أن المجلس سيستمع إلى إحاطة من المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

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