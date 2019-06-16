الكشف عن مخطط إماراتي يستهدف قصر المعاشيق بعدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
كشفت وسائل اعلامية خليجية عن مخططا للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لاستكمال الانقلاب على الفار هادي.
وقالت قناة الجزيرة القطرية عن تسريب لقائد في الحرس الرئاسي التابع لحكومة المرتزقة إن القائد العسكري أشار إلى أن المخطط الإماراتي يهدف للسيطرة على ألوية الحماية الرئاسية والقصر الرئاسي (المعاشيق) والبنك المركزي.
وأشار القائد العسكري إلى أن وزير الداخلية في حكومة المرتزقة أحمد الميسري ترأس اجتماعا بحث كيفية مواجهة المخطط الإماراتي.
ووصلت دفعة مدرعات إماراتية إلى عدن شهر مايو الماضي تحت مبرر مكافحة الإرهاب في حضرموت وشبوة.
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