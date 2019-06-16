شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكشف الدولة المتورطة بهجمات الناقلات النفطية في بحر عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الأحد، إن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان مضيفا أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك، لكنه حث جميع الأطراف على وقف التصعيد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هنت لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين... لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك".

وكشف وكالة إيرانية مقربة من الحرس الثوري، السبت، استدعاء طهران للسفير البريطاني، دون أن تكشف الجهات الرسمية عن أسباب ذلك.

وذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران أن الحكومة استدعت السفير البريطاني في طهران بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.

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وقالت الوكالة: "خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان... بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم".



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في سياق متصل، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنّ "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفا في طهران، وقام في أثناء وجوده بالردّ عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".