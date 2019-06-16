شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيدي: الوحدة اليمنية ماتت ولا يمكن بأي حال أن تعود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجعيدي ان الوحدة اليمنية ماتت ووريت الثرى ولا يمكن بأي حال أن تعود

وأوضح الجعيدي في منشور على موقعه بانه كان هناك شيء إسمه وحدة الا انها ماتت ووريت الثرى ولا يمكن بأي حال أن تعود أو أن يبقى يمنيا واحدا في أي مؤسسة أو موقع مدني وعسكري جنوبي.

وأكد حد تعبيره, انه لن يرتفع للوحدة أو لليمن الجديد علم على أي مبنى أو أرض جنوبية فيما عدا مبنى سفارة اليمن في عدن عندما تكون هناك علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين.