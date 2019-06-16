شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة ...هكذا كان مصير الجزار اليمني بائع لحوم الكلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة إب على جزار ـ بائع لحوم ـ بعد شكاوى من المواطنين تفيد ببيعه لحوم كلاب للمستهلكين.

وكشف الزميل ” محمد مزاحم ” ـاحد الصحفيين في محافظة إب ـ نقلا عن ضابط في المباحث، عن قيام الأجهزة الأمنية بضبط احد الجزارين وهو يقوم ببيع لحوم الكلاب للمواطنين على انها لحوم اغنام في حادثة لا تعد الاولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في اليمن .

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وقال ” مزاحم ” في منشور له بصفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “:”تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب من ضبط أحد الجزارين عديمي الضمير ، لذبحه “كلاب” وفرمها ومن ثم بيعها “دقة” لزبائنه”.

يأتي ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة تفيد أن أحد الجزارين بمدينة إب يقوم بذبح كلاب ، لفرمها وبيعها كدقة على مرتاديه .