شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...قناة العربية الحدث تنشر اغرب خبر عن الحرب باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة الحدث خبرا عن الحرب اليمنية قال مراقبون بأنه يعد اغرب خبر عن هذه الحرب التي اندلعت في شهر مارس من العام 2015.

ونشرت قناة الحدث خبر للمحل السياسي يحيى ابوحاتم وهو يقول بأن جماعة الحوثي تعرقل تقدم قوات الجيش نحو مدينة الحديدة .

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الخبر مبدين استغرابهم من طريقة الخبر الذي يقول بأن الجماعة الانقلابية والتي تقاتل الجيش اليمني وقوات المقاومة منذ 4سنوات يعرقل تقدم قوات الجيش .

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وتخوض القوات الحكومية حرب شرسة منذ عامين في مواجهة المليشيات في الساحل الغربي وتمكنت من تحرير عدد من مديريات المحافظة فيما لا تزال عدد من مناطق المحافظة بما فيها المدينة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية .

ونشر الكاتب والدكتور مروان الغفوري منشور ساخر حول الخبر وقال فيه : كلام خطير!

على الجيش اليمني أن ينتبه، وأن يقوم بتغيير طريقه. مثلا ينزل تحت ويرجع فوق، أو يطلع فوق وبعدين ينزل تحت.. أو ينزل منزل منزل كأنه رايح البحر ولو شاف حوثي في الطريق يقوم يدور و يمشي على قفا.

وأضاف الغفوري:والا يرجع لورا شوية وبعدين يجري ويقفز من فوق الحوثيين.

الحوثيين جالسين يعرقلوا تقدم الجيش في شوال، بلا أدنى احترام لمشاعر اليمنيين في هذا الشهر الفضيل.