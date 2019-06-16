شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري : اذا تريد السعودية القضاء على الحوثي عليها أن تتبع هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح الناشط السياسي والخبير العسكري، خالد النسي، حلا للقضاء على الحوثي في اليمن.

وقال النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، " ‏السعودية إذا تريد القضاء على الحوثي عليها الضغط على الشرعية لسحب وحداتها العسكرية من المناطق الجنوبية إلى مارب وتوضع لها خطه لتحرير المناطق الشمالية ".

وأضاف " وخلال شهر إذا لم يستطيعوا تفتح لهم مخيمات كنازحين وتعطي المهمة للجنوبيين بعد تمكينهم من أرضهم وسيكونوا داخل صنعاء خلال أيام".

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