شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ..."وسط تل ابيب "ماذا يرفع اليمنيين "اليهود " في منازلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حتى وهم في اسرائيل يرفعوا صورة رئيس وعلم بلدهم تقديسهم للوطن

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