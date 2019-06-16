شكرا لقرائتكم خبر عن توتر بين معسكرات الأنتقالي والشرعية في عدن بعد القاء قنابل صوتية مخاوف من انفجار الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر فب العاصمة المؤقتة عدن ان توتر يجري بين معسكرات الأنتقالي والشرعية في عدن بعد القاء قنابل صوتية مساء امس واستعدادات للمغامرة جديدة

المصادر قالت ان الانتقالي يحشد لتفجير الوضع في عدن والسيطرة عسكريا , ويقوم باستعراض في الشوارع بالاطقم .

وذكرت المصادر ان الانتقالي يسعى في الايام القادمة لتفجير الوضع والسيطرة عسكريا على المؤسسات في عدن , وبحسب المصدر انهم يسيطروا فعليا واصبحوا سلطة امر واقع في عدن.

وتشهد عدن حالة من القلق والخوف وسط السكان وسط مخاوف من تصعيد الوضع في ظل وضع معقد اقتصاديا وسياسيا وخدميا .