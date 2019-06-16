وفد من المنطقة الثانية يزور غرف التحكم بمحطات كهرباء ساحل حضرموت

قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي و رئيس العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عمر عبيد البكري ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد عمر اليميني و رئيس شعبة الاستطلاع الإستراتيجي العقيد عبدالله بايعشوت بزيارات مفاجئة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وخلال الزيارة استمع العميد ركن عويضان والوفد المرافق إلى شرح من مدراء محطات التشغيل الكهربائي عن أسباب الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي أقلقت مضاجع المواطنين والتي لخصوها في زيادة الأحمال نتيجة للربط العشوائي الذي سوف تقوم المؤسسة بحملة شاملة للقطع عن المخالفين والمتخلفين عن الدفع، وكذا تأخر الوقود في أحيان أخرى نتيجة استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي، وما سببته من دمار في كافة الخدمات.

وقد أشاد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية بالجهود التي يبذلها عمال المؤسسة من أجل استمرار واستقرار التيار الكهربائي وخاصة عمال إدارات النقل والتحكم وفنيي الطوارئ وشبكات التوزيع بمحطات التوليد الكهربائي.

كان في استقبالهم في محطة المنورة مدير إدارة التوزيع المهندس عادل باجري ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأخ علي بافطيم ورئيس إدارة النقل والتحكم الأخ علي المحمدي، وفي محطة باجرش للطاقة المشتراه مدير التشغيل صالح الذيباني ومدير التخطيط محسن العمودي ومهندس الصيانة (سنج ) هندي الجنسية وفي محطة الريان مدير المحطة المهندس محمد اليميني وعدد من الفنيين والموظفين في محطات توليد الطاقة الكهربائية.