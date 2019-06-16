قوات التحالف تدمر مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء.

كما أكد تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة صنعاء.

إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.

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يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء.

وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي.

كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.