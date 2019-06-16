حسين لقور: حضرموت لازالت تشكل هدفا لمطامع الاخوان والقوى السياسية في الشمال

قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور بن عيدان، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن الحكومة الشرعية تحارب المكلا وكل مناطق ساحل حضرموت في ملف الخدمات بنفس الطريقة التي حاربت بها عدن، وذلك لإدخالها حسب وصفه في بيت الطاعة الإخوانية وإسقاط البحسني.

وأوضح "لقور" بأن: حضرموت لازالت تشكل هدفا لمطامع الاخوان والقوى السياسية في الشمال، رغم وجودها العسكري في مناطق الوادي والصحراء، مشيرا الى ان هذه القوى وجهت انظارها على المكلا ومناطق الساحل، بعد تنفيذ قوات النخبة التي يقودها البحسني ضربات قوية لتنظيم القاعدة التابع للإخوان وانهت اي نفوذ لهم واحبطت اجندتهم.

ودعا لقور جميع أبناء حضرموت للحفاظ على اللواء البحسني، والوقوف الى جانبه، لقطع كل المؤامرات التي تحيكها الاخوان والقوى السياسية في الشمال للسيطرة على حضرموت.