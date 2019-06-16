شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...فضيحة مدوية على ‘‘قناة المسيرة‘‘ .. مفتي الحوثيين يشكك في القرآن: ليس فقط ناقصاً بل عمى وينتقص ‘‘حق آل البيت‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لمفتي الميليشيات الحوثية خريج جامعة إيران، خلال لقاء تلفزيوني ، وهو يقول بأن القرآن الكريم “ليس فقط بكتاب ناقص؛ بل إنه عمى”.

وجاء في الحديث المتلفز لمفتي الحوثيين، أن القرآن لم يعد له ارتباط بقرنائه آل بيت النبي، ويقول إن القرآن “طلع عمى”، وبهذا الحديث يرى مفتي الحوثيين أن رسالة الخميني ووصاياه وخطب ومواعظ خامنئي هي الكتب الكاملة المُبصرة.

ووفقاً لمراقبين، فإن التصريحات التي أطلقها مفتي الميليشيات الحوثية تكشف النفاق الذي تمارسه ميليشياتهم الإعلامية وأبواقهم الدينية عبر قناة المسيرة ، وتدمير كل صاحب معتقدٍ يخالف معتقداتهم التي صنعوها هم من أجل بناء إمبراطورية الخميني، واستكمال طريقها من اليمن إلى غيرها.