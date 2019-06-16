شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر اخر تحديث لسعر صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني مقابل الدولار اليوم لعمليات البيع 562 يرتفع قليلاً ليصل إلى 568 للشراء في السوق السوداء، أما سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم فكان 149 للبيع مقابل سعر 150 للشراء.

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 562 568 الريال السعودي 149 150 الدرهم الإماراتي 151 152 اليورو الأوروبي 606 619 الجنيه الاسترليني 690 707 الدولار الكندي 413 417 جنيه مصري 29 30 الريال القطري 137 141 الدينار الكويتي 1651 1702 الريال العماني 1420 1450 الدينار الأردني 759 764 الدينار البحريني 1429 1458 الرنجت الماليزي 129 131 رمبي صيني 78 79.5 دينار جزائري 4 5 دينار ليبي 389 393 الليرة التركي 91 92 روبية هندي 6 7 بير أثيوبي 18 19 فرنك سويسري 533 537 دولار أسترالي 742 748

مع ملاحظة أن هذه الأسعار ليست ثابتة، فهي متوسط الأسعار المتداولة لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الريال اليمني، وقد تختلف أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن من محافظة إلى أخرى ومن بائع إلى آخر.