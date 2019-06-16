شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر اخر تحديث لسعر صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاحد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني مقابل الدولار اليوم لعمليات البيع 562 يرتفع قليلاً ليصل إلى 568 للشراء في السوق السوداء، أما سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم فكان 149 للبيع مقابل سعر 150 للشراء.
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي`
|562
|568
|الريال السعودي
|149
|150
|الدرهم الإماراتي
|151
|152
|اليورو الأوروبي
|606
|619
|الجنيه الاسترليني
|690
|707
|الدولار الكندي
|413
|417
|جنيه مصري
|29
|30
|الريال القطري
|137
|141
|الدينار الكويتي
|1651
|1702
|الريال العماني
|1420
|1450
|الدينار الأردني
|759
|764
|الدينار البحريني
|1429
|1458
|الرنجت الماليزي
|129
|131
|رمبي صيني
|78
|79.5
|دينار جزائري
|4
|5
|دينار ليبي
|389
|393
|الليرة التركي
|91
|92
|روبية هندي
|6
|7
|بير أثيوبي
|18
|19
|فرنك سويسري
|533
|537
|دولار أسترالي
|742
|748
مع ملاحظة أن هذه الأسعار ليست ثابتة، فهي متوسط الأسعار المتداولة لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الريال اليمني، وقد تختلف أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن من محافظة إلى أخرى ومن بائع إلى آخر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.