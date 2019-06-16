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""الخليج 365"" ينشر اخر تحديث لسعر صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاحد

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال اليمني مقابل الدولار اليوم لعمليات البيع 562 يرتفع قليلاً ليصل إلى 568 للشراء في السوق السوداء، أما سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم فكان 149 للبيع مقابل سعر 150 للشراء.

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 562 568
الريال السعودي 149 150
الدرهم الإماراتي 151 152
اليورو الأوروبي 606 619
الجنيه الاسترليني 690 707
الدولار الكندي 413 417
جنيه مصري 29 30
الريال القطري 137 141
الدينار الكويتي 1651 1702
الريال العماني 1420 1450
الدينار الأردني 759 764
الدينار البحريني 1429 1458
الرنجت الماليزي 129 131
رمبي صيني 78 79.5
دينار جزائري 4 5
دينار ليبي 389 393
الليرة التركي 91 92
روبية هندي 6 7
بير أثيوبي 18 19
فرنك سويسري 533 537
دولار أسترالي 742 748

 

مع ملاحظة أن هذه الأسعار ليست ثابتة، فهي متوسط الأسعار المتداولة لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الريال اليمني، وقد تختلف أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن من محافظة إلى أخرى ومن بائع إلى آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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